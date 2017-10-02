Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
104009
ALTIN
146.243
DOLAR
3.5711
STERLİN
4.7385
EURO
4.1904
3 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
3 Ekim 2017 Alanya -...
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay...
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem olacak aparat
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem...
banner468

50 kişinin can verdiği saldırıdan kıl payı kurtuldu

Las Vegas'ta konsere yapılan ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan kıl payı kurtulduğunu açıklayan Demet Akalın, "Elim ayağım titredi. Birkaç saat önce oradaydım" açıklamasını yaptı

50 kişinin can verdiği saldırıdan kıl payı kurtuldu

Las Vegas'ta konsere yapılan ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan kıl payı kurtulduğunu açıklayan Demet Akalın, "Elim ayağım titredi. Birkaç saat önce oradaydım" açıklamasını yaptı

02 Ekim 2017 Pazartesi 16:18
50 kişinin can verdiği saldırıdan kıl payı kurtuldu
banner404

BİR süredir  Amerika'da bulunan ve bu gezisinden çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan  Demet Akalın korkunç saldırıdan kılpayı kurtulduğunu açıkladı.

HAYRANLARI ENDİŞELENDİ

Eşi  Okan Kurt ve kızı olmadan çıktığı  Amerika tatilini bitiren ve yurda dönmeye hazırlanan  Demet Akalın sadece birkaç saatle  Las Vegas'taki kanlı saldırıdan kurtuldu.  Amerika gezisinin her anını sosyal medya hesabından paylaşan Akalın bu yüzden yaşanan korkunç saldırı sonrasında hayranlarının aklına gelen ilk isim oldu.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Son olarak  Amerika yolculuğunun bittiğini ve dönüş hazırlığında olduğunu belirten bir paylaşımda bulunan Akalın saldırıyla ilgili tweetini ancak olaydan saatler sonrasında atabildi.

İşte  Demet Akalın'ın o paylaşımı;

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Las VegasDemet Akalın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak aşk bombası! Dizi aşkı gerçek mi oldu
Yasak aşk bombası! Dizi aşkı gerçek mi oldu
İşte "O SesTürkiye" jürisi
İşte "O SesTürkiye" jürisi
Tatlıses'i isyan ettiren kare: Benim orada ne işim var
Tatlıses'i isyan ettiren kare: Benim orada ne işim var

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim