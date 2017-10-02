50 kişinin can verdiği saldırıdan kıl payı kurtuldu

BİR süredir Amerika'da bulunan ve bu gezisinden çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Demet Akalın korkunç saldırıdan kılpayı kurtulduğunu açıkladı.
HAYRANLARI ENDİŞELENDİ
Eşi Okan Kurt ve kızı olmadan çıktığı Amerika tatilini bitiren ve yurda dönmeye hazırlanan Demet Akalın sadece birkaç saatle Las Vegas'taki kanlı saldırıdan kurtuldu. Amerika gezisinin her anını sosyal medya hesabından paylaşan Akalın bu yüzden yaşanan korkunç saldırı sonrasında hayranlarının aklına gelen ilk isim oldu.
İLK PAYLAŞIMINI YAPTI
Son olarak Amerika yolculuğunun bittiğini ve dönüş hazırlığında olduğunu belirten bir paylaşımda bulunan Akalın saldırıyla ilgili tweetini ancak olaydan saatler sonrasında atabildi.
İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı;
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