5 oyundan men edilen ve konseyde konuşmayan Turabi’den cevap geldi



ACUN Ilıcalı, dün akşam yayınlanan bölümde ” Bu sezon boyunca defalarca Survivor kurallarının izin vermediği, Survivor yarışmacılarının yapmaması gereken davranışlarda bulundu. Turabi oyunun başında direk olarak Anıl'a kötü bir söz söyledi. Bunun üzerine müdahil oldum. Açıkça böyle konuşamazsın dedim, uyardım.

Bunun üzerinde aynı davranışı daha da geliştirerek Anıl'a konuşmalarına devam ettisonra enterasan bir şekilde çizgi çekerek Gönüllülere yer belirledi. Buraya geçemezsiniz dedi. İş artık şuna döndü Turabi'nin çiftliği. Bütün bunların üzerine de en son gidip Hakan'a kötü bir söz. Baktığımızda hepsi bir günde oldu. Bunu yapan kim daha önce defalarca uyardığımız Turabi. Şimdi maalesef üzülerek söylüyorum tepki vermezseniz daha da büyüyor.

Biz tepki göstermedikçe Turabi bir üstünü yapıyor. Bu devamlı bir yarışmacının öbürlerine konuşması ile süremez. Kendisini de severim. Yapım ekibi olarak toplantı yaptık. Aldığımız karara göre Turabi bundan sonra 5 maçta oynamayacak. Hiçbir ödül oyununda da istemiyoruz. Dokunulmazlık oyununda da istemiyoruz. Benchte oturmasını da istemiyoruz. 5 oyun boyunca oyun alanında olamayacak. Sembol oyunu hariç. Biz Survivor'da şiddet istemiyoruz. Böyle durumda yaptırım yapmak istemiyoruz. Turabi söz sende. Konuşmak istemiyor Turabi. Oyun araçlarını devirme şeklinde hareketler sonra elini yaralayarak porseleni kırma.. Oylama başladığı için konuşmamıştım. Keşke konuşsaydım.” demişti.

Dün konuşmayan Turabi, “Benim davranışlarıma, ağzı bozukluğuma laf ediyorlar. Etsinler sıkıntı değil, en azından diğerleri gibi karakterimde sıkıntı yok. Ağzı bozuk insan düzeltir, uyarı alır. Ama karakteri bozuk olan adam karakterini hiç bir şekilde düzeltemez. Karakterim sağlam olsun yeter. “