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5 bin TL'ye çorap

Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Şarkıcı, sosyal medya üzerinde açık artırmayla satışa çıkarttığı beyaz çoraplarının 5 bin TL'ye satıldığını söyledi

5 bin TL'ye çorap

Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Şarkıcı, sosyal medya üzerinde açık artırmayla satışa çıkarttığı beyaz çoraplarının 5 bin TL'ye satıldığını söyledi

26 Nisan 2018 Perşembe 08:30
5 bin TL'ye çorap
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EBRU Polat, "Sürekli ayakkabı fotoğraflarımı paylaşırken, sevenlerim beyaz çoraplarımı satışa çıkartma istekleri çoğalınca, kırmadım.  5 bin TL'ye bir kadın arkadaş aldı. Çoraplar yıkanıp ütülendi ardından kargo üzerinden arkadaşa yollandı" dedi. Polat ayrıca geçen günlerde sahne aldığı bir konserinde bir kadın hayranının sahneye iç çamaşırı attığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru PolatNişantaşı
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