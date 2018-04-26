5 bin TL'ye çorap



EBRU Polat, "Sürekli ayakkabı fotoğraflarımı paylaşırken, sevenlerim beyaz çoraplarımı satışa çıkartma istekleri çoğalınca, kırmadım. 5 bin TL'ye bir kadın arkadaş aldı. Çoraplar yıkanıp ütülendi ardından kargo üzerinden arkadaşa yollandı" dedi. Polat ayrıca geçen günlerde sahne aldığı bir konserinde bir kadın hayranının sahneye iç çamaşırı attığını da sözlerine ekledi.