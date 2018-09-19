4 aylık hamile

DUMAN grubunun solisti Kaan Tangöze'nin, uğruna iki yıl önce Seçkin Piriler'den boşandığı sevgilisi Kıvılcım Ural'ın dört aylık hamile olduğu öğrenildi. Üçüncü kez baba olacak şarkıcı, doğumdan önce Ural ile dünyaevine girecek. Kız bebek bekleyen çift, müjdeli haberi aile yakınları ve arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Tangöze, Seçkin Piriler'den olan iki çocuğu Hakan ve Volkan'ı, "Kardeşiniz olacak" diyerek bilgilendirdi. Piriler'in, haberi duyunca moralinin bozulduğu iddia edildi. Ural'ın geçtiğimiz hafta bir mekanda tartıştıktan sonra çekilen fotoğraflarında ise karnının büyüdüğü dikkat çekti. Ural'ın çantasıyla karnını kapatması gözden kaçmadı.

