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36 saatlik evliliği başına yıkılan usta şarkıcıdan bir kötü haber daha

Nikah masasına oturduğu kişinin 36 saat sonra dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendikten sonra boşanma kararı alan Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı. Instagram hesabından hastanede odasından bir fotoğraf paylaşan Özer, sevenlerinden dua istedi.

MAGAZİN 05.10.2019, 11:07
36 saatlik evliliği başına yıkılan usta şarkıcıdan bir kötü haber daha
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SANATÇI Zerrin Özer, geçtiğimiz Haziran ayında 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarının yayılmasıyla birçok kadın Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia etti. Eşinin kendisine birçok konuda yalan söylediğini öğrenen Özer ise boşanma kararı aldı. Yaşadığı zor günleri atlatamayan Özer, dün hastanelik oldu.

"ACILARIM, AĞRILARIM BİRBİRİNE GİRDİ"

Yaşadığı olaylardan dolayı kötü günler geçiren Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı. "Çok acım var" diyen Zerrin Özer, Instagram hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak "Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil.1 haftadır yaşadığım çok hemde çok acılarım, ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz.inşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım. Sizler benim her şeyimsiniz. Var olun daima..." dedi.

36 SAATLİK EŞİNDEN BOŞANMA KARARI ALMIŞTI

36 saat evli kaldığı Murat Akıncı'dan boşanma kararı alan Zerrin Özer, Haziran ayında da evinde baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

#Zerrin Özer #şarkıcı
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