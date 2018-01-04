3,5 yılda 86 kilo veren Pelin, gelin oldu

OYUNCU Pelin Öztekin, 153 kiloya çıkınca Mart 2014'te mide küçültme ameliyatı olmuştu.
3.5 yılda 86 kilo verip 67'ye düşen Pelin Öztekin, nişanlısı ve meslektaşı Kıvanç Baran Arslan'dan Aralık 2016'da ayrılmıştı. Geçen Haziran'da da lise yıllarında platonik aşık olduğu Berk Uğuz ile yeni bir maceraya yelken açtı.
GELİNLİK GİYDİ
Pelin Öztekin, BeStyle Wedding dergisi için gelinlik giyip objektif karşısına geçti. Pelin Öztekin şunları söyledi: "Berk ile yolunda ve güzel ilerleyen bir ilişkimiz var. Yıllar sonra yakaladığımız enerjinin keyfini çıkarıyoruz. Henüz evliliği konuşmaya başlamadık. Aşkı köşeye sıkıştırmaya gerek yok. Ama evlenirsem kuğu gibi zarif ve sade bir gelin olmak isterim. Hayalim de çocukluğumdan beri hiç değişmedi; plajda çıplak ayakla yaz düğünü."
İşte Pelin Öztekin'in o fotoğrafları:
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