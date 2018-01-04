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'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'

3,5 yılda 86 kilo veren Pelin, gelin oldu

Verdiği kilolarla herkeste şaşkınlık yaratan oyuncu Pelin Öztekin, 3,5 yıl içinde resmen eridi. Bir dergi için gelinlik giyen Öztekin, güzelliği ile mest etti

3,5 yılda 86 kilo veren Pelin, gelin oldu

Verdiği kilolarla herkeste şaşkınlık yaratan oyuncu Pelin Öztekin, 3,5 yıl içinde resmen eridi. Bir dergi için gelinlik giyen Öztekin, güzelliği ile mest etti

04 Ocak 2018 Perşembe 10:56
3,5 yılda 86 kilo veren Pelin, gelin oldu
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OYUNCU Pelin Öztekin, 153 kiloya çıkınca Mart 2014'te mide küçültme ameliyatı olmuştu.
3.5 yılda 86 kilo verip 67'ye düşen Pelin Öztekin, nişanlısı ve meslektaşı Kıvanç Baran Arslan'dan Aralık 2016'da ayrılmıştı. Geçen Haziran'da da lise yıllarında platonik aşık olduğu Berk Uğuz ile yeni bir maceraya yelken açtı.

GELİNLİK GİYDİ

Pelin Öztekin, BeStyle Wedding dergisi için gelinlik giyip objektif karşısına geçti. Pelin Öztekin şunları söyledi: "Berk ile yolunda ve güzel ilerleyen bir ilişkimiz var. Yıllar sonra yakaladığımız enerjinin keyfini çıkarıyoruz. Henüz evliliği konuşmaya başlamadık. Aşkı köşeye sıkıştırmaya gerek yok. Ama evlenirsem kuğu gibi zarif ve sade bir gelin olmak isterim. Hayalim de çocukluğumdan beri hiç değişmedi; plajda çıplak ayakla yaz düğünü."

İşte Pelin Öztekin'in o fotoğrafları:

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Anahtar Kelimeler:
Pelin ÖztekinGelinlik
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