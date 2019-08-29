32 yaş engel olmadı! Yazar, Beyaz Show'un yönetmeniyle aşk yaşıyor

83 yaşındaki usta sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında hayatında biri olduğu açıklamıştı. Yazar'ın hayatındaki kişinin Beyaz Show'un yönetmenliğini yapan Rüzgar Mağden olduğu ortaya çıktı.

"BANA 10 YAŞINDA AŞIK OLMUŞ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Gönül Yazar, yeni ilişkisi hakkında şöyle konuştu: "Biz Number One'ın 10'uncu yıl gecesinde tanışmıştık. Ama ben onun bana vurgun olduğunu benim de ona vurulacağımı bilemezdim ki. Oradan rastlaştık konuştuk da ama birbirimizi kaybettik. 10 yaşında Metin Oktay'la benim filmimi seyretmiş ve bana aşık olmuş. Büyürsem ben bu kadınla evleneceğim demiş. İkimizde evlenmeyi düşünmüyoruz. Biz ikimiz birbirimizi çok seviyoruz ne ben ondan başkasına bakmam ne de o bakmaz. Biz bu yolda yürümeye karar verdik. Bana inanın.

"HAYATTA RÜZGAR'A GÜVENDİĞİM KADAR KİMSEYE GÜVENMEDİM"

Erkek tabii ki de benden genç ben 83 yaşında değilim. İnternette benim bir sürü doğum günüm var. Onun da anne ve babası rahmetli benim de rahmetli. Kızım bir buçuk iki aydır bana telefon açmadı birbirimizle konuşmadık Göcek'teydi Amerika'ya gitti. Hayatta hiç kimseye Rüzgar'a güvendiğim kadar güvenmedim. O 51 yaşında yarım asrı devirmiş. Benim bir kabahatim var o da ondan daha büyük olmak.

"RÜZGAR'IN BOŞANDIĞI KARISI BENİ ÇAYA ÇAĞIRDI"

Ben Zerrin Özer için 'Allah'ım bu kadını bu adamdan kurtar' diye ağlamıştım. İlk günler 'siz' diye konuşabildik. Sonrasında da 'sen' diye konuştuk. Şimdi de birbirimize 'Sevgilim' diyoruz, o bana 'Gönülüm' diyor. Ben ona 'Sen erkeksin olan bana olacak' dedim oda 'Ben sana gelecek her lafı sırtlanırım' dedi. Rüzgar bir evlilik yapmış boşanmış o kadın şu an evli çok da iyi biri hatta beni evine çaya çağırdı."

RÜZGAR MAĞDEN KİMDİR?

İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Yönetmenlik yapan Rüzgar Mağden, pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalıştı Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği yaptı. Mağden aynı zamanda Bir Demet Tiyatronun özel jenerik çekimleri, 2000 yılında TRT nin yılbaşı programlarının yönetmenliğini TRT'ye çekilen 'Bir Divandan Gazel' belgeselinin yönetmenliğini yaptı.