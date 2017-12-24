"30 yaşında olsaydı eşimi almazdım, göğüsleri sarkmış olurdu"

POSTA gazetesine röportaj veren Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman, kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlenmesiyle ilgili ilginç yorumlarda bulundu

"GÖĞÜSLERİ SARKMIŞ OLURDU"

Hayta İsmail'in kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlenmesi herkesi şoke etmişti. Hayta, yaptığı açıklamalarla bir kez daha herkesi şaşırttmayı başardı. Verdiği röportajda, "Kader 30 yaşında olsaydı onu almazdım. Göğüsleri sarkmış olurdu." dedi.

"YATAK ODASINDA ÇARELER TÜKENMEZ"

62 yaşındaki Hayta İsmail, cinsellikle ilgili olarak da "Yatak odasında çareler tükenmez. Gerekirse ilaç alırım. Kader bendeki potansiyeli gördü." ifadelerinde bulundu.