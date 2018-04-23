3. kez evlendi

OYUNCU Sinan Çalışkanoğlu, üçünçü kez nikah masasına oturdu. Nişanlısı Çiğdem Şen ile önceki akşam evlenen Çalışkanoğlu’nun şahitliğini Kemal Doğulu yaptı. Oyuncu ilk evliliğini meslektaşı Yeşim Ceren Bozoğlu ile yapmıştı. Daha sonra da yazar Tuğba Sarıünal ile evlenmiş, 2015’te boşanmıştı.
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