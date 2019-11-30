"27 yaşında mısın?" yorumuna mest olan Demet'ten büyük jest
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kendisine yaşı üzerinden iltifat eden takipçisine bedava sahne bileti alarak jest yaptı.
SOSYAL medya üzerinden hayranlarıyla oldukça etkileşim halinde olan ve takipçilerinin yazdığı neredeyse her yoruma cevap veren Demet Akalın, kendisine iltifat eden bir takipçisini bedava biletle ödüllendirdi.
FOTOĞRAFI ÇOK BEĞENİLDİ
47 yaşındaki şarkıcı Instagram hesabı kadar Twitter hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. Akalın, geçtiğimiz akşam sunucu Özlem yıldızın çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
HAYRANINI ÖDÜLLENDİRDİ
Akalın fotoğrafını paylaşır paylaşmaz binlerce takipçisinden yorum yağdı. Çoğunlukla olumlu yorum alan Akalın, gelen "Genç görünüyorsun" yorumlarını gördükçe mutlu oldu. Hatta ünlü şarkıcı hızını alamayıp," Abla sen 27 yaşında mısın?" yorumunu yapan takipçisine kendisini dinlemesi için bedava bilet jesti yaptı. Akalın takipçisinin iltifatına karşılık "Sana sahne ısmarlıyorum. Yarın sevgilini al gel, şifre DM'de" diyerek karşılık verdi.
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