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2.6 milyon kişi Hadise'nin küvete girmesini bekliyormuş

Ünlü şarkıcı Hadise'nin cesur sahnelerinin yer aldığı 'Sıfır Tolerans' klibi ilk gün 2.6 milyon tıklanma aldı

2.6 milyon kişi Hadise'nin küvete girmesini bekliyormuş

Ünlü şarkıcı Hadise'nin cesur sahnelerinin yer aldığı 'Sıfır Tolerans' klibi ilk gün 2.6 milyon tıklanma aldı

11 Kasım 2017 Cumartesi 16:59
2.6 milyon kişi Hadise'nin küvete girmesini bekliyormuş
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POPÇU Hadise'nin Pasaj Müzik etiketliyle piyasaya çıkardığı 'Şampiyon' albümünün Hülya Açıkgöz yönetmenliğinde çekilen ikinci klibi 'Sıfır Tolerans' büyük ilgi çekti.

SON DÖNEMLERİN EN İYİSİ

'Sıfır Tolerans' klibi, yayına girdiği ilk gün Youtube'da 2.6 milyon tıklanma alırken, son zamanlardaki en hızlı video klip izlenme oranına ulaştı.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDI

Klibi olmadan radyolarda çalmaya başlayarak hit haline dönüşen 'Sıfır Tolerans' şarkısı, klibiyle de izleyiciden övgü dolu yorumlar aldı.

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