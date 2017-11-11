2.6 milyon kişi Hadise'nin küvete girmesini bekliyormuş

POPÇU Hadise'nin Pasaj Müzik etiketliyle piyasaya çıkardığı 'Şampiyon' albümünün Hülya Açıkgöz yönetmenliğinde çekilen ikinci klibi 'Sıfır Tolerans' büyük ilgi çekti.
SON DÖNEMLERİN EN İYİSİ
'Sıfır Tolerans' klibi, yayına girdiği ilk gün Youtube'da 2.6 milyon tıklanma alırken, son zamanlardaki en hızlı video klip izlenme oranına ulaştı.
ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDI
Klibi olmadan radyolarda çalmaya başlayarak hit haline dönüşen 'Sıfır Tolerans' şarkısı, klibiyle de izleyiciden övgü dolu yorumlar aldı.
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