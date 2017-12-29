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25 yıllık Yıldız Tilbe-Sezen Aksu küslüğü bitti!

Yıldız Tilbe, elinde çikolata ve çiçekle 25 yıldır küs olduğu Sezen Aksu’nun Kanlıca’daki evine giderek, usta sanatçı ile arasındaki soğukluğu sonlandırdı

25 yıllık Yıldız Tilbe-Sezen Aksu küslüğü bitti!

Yıldız Tilbe, elinde çikolata ve çiçekle 25 yıldır küs olduğu Sezen Aksu’nun Kanlıca’daki evine giderek, usta sanatçı ile arasındaki soğukluğu sonlandırdı

29 Aralık 2017 Cuma 08:52
25 yıllık Yıldız Tilbe-Sezen Aksu küslüğü bitti!
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YAKLAŞIK 25 yıl önce Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu’yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik birliktelik yaşamıştı. Tilbe bunun bir hata olduğunu kabul etse de, Aksu elinden tutup sektöre soktuğu popçuyla konuşmama kararı almıştı.

Akşam Life'da ye alan habere göre; yıllar sonra beklenen hamle Yıldız Tilbe’den geldi. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta eline çikolatasını ve çiçeğini alarak, Minik Serçe’nin Kanlıca’daki evine gitti. Tilbe, bu hamlesiyle Aksu'nun gönlünü almayı başardı.

İkili, küs kaldıkları günlerin aksine uzun süre sohbet ederek aralarındaki soğukluğa son verdi.

Uzay Heparı, 1993 yılında Zeynep Tunuslu ile evlendi.  Bu evlilikten 'Kanat' adında bir oğlu olurken, 1994'te geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
KanlıcaSezen AksuUzay HeparıYıldız Tilbe
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