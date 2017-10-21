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25 yıl sonra kendisini meşhur eden oturuşu yaptı

Katıldığı bir yardım etkinliğinde siyah mini elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Sharon Stone, burada ünya çapında şöhret getiren 'Temel İçgüdü' filmindeki unutulmaz oturuşunu yaptı

25 yıl sonra kendisini meşhur eden oturuşu yaptı

Katıldığı bir yardım etkinliğinde siyah mini elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Sharon Stone, burada ünya çapında şöhret getiren 'Temel İçgüdü' filmindeki unutulmaz oturuşunu yaptı

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:45
25 yıl sonra kendisini meşhur eden oturuşu yaptı
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BİR dönem fırtına gibi esen 59 yaşındaki  ABD'li oyuncu  Sharon Stone, Beverly Hills'te düzenlenen bir yardım etkinliğine katıldı.

MEŞHUR OTURUŞUNU YAPTI

Siyah mini elbise giyen  Sharon Stone, yüksek bir sandalyede oturarak konuşma yaptı. Bu görüntü, ünlü oyuncuya 34 yaşından sonra dünya çapında şöhret getiren 'Temel İçgüdü' filmindeki unutulmaz sahnesini hatırlattı.

İşte ünlü yıldızın o oturuşu; 

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Sharon Stone
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