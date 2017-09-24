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22 yaş küçük sevgilisine, aileden onay çıkmadı

71 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan, kendisine 22 yaş küçük eski sevgilisine geri döndü. Pekkan'a ailesinden onay çıkmayınca süperstar iki arada bir derede kaldı

22 yaş küçük sevgilisine, aileden onay çıkmadı

71 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan, kendisine 22 yaş küçük eski sevgilisine geri döndü. Pekkan'a ailesinden onay çıkmayınca süperstar iki arada bir derede kaldı

24 Eylül 2017 Pazar 11:32
22 yaş küçük sevgilisine, aileden onay çıkmadı
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AJDA Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük eski aşkı Bülent Çavuşoğlu'na iki yıl aradan sonra yeniden dönmüştü. Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın İstanbul-Bahçeköy'deki 30 milyon liralık villasına yerleşmişti. Ancak Pekkan'a ailesinden onay çıkmadı.

"SANA UYGUN DEĞİL"

Ajda Pekkan genç sevgilisi yüzünden kardeşi Semiramis Pekkan (68) ile karşı karşıya geldi. Semiramis Pekkan ile hayat arkadaşı Gulu Lalvani, "Sen bir starsın. Aranızdaki yaş farkı büyük. Hayat tarzlarınız birbirine uygun değil. Bu ilişki seni aşağı çekebilir. Ayrılmanız gerek" dedi. Semiramis Pekkan benzer bir uyarıyı, Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu'nun aşkının ortaya çıktığı 2011'de yapmıştı. Yakın dostlarından da benzer sözler duyan Ajda Pekkan ailesi ile aşkı arasında kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan
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