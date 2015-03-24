21 Mart'a özel etkinlik

ALANYA'NIN Oba Mahallesi'nde bulunan Özel Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle kurum bahçesinde bir etkinlik düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren etkinliğe Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Şubesi yönetimi ve üniversite öğrencileri de destek verdi. Çok sayıda veli ve öğrencinin katıldığı etkinlik, kurum sahibi Feridun Özdeş'in konuşmasıyla başladı. Özdeş, 21 Mart'la ilgili bilgiler vererek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Özdeş'in konuşmasının ardından öğrenciler, balon şovla coştu. Ardından balon patlatma, sandalye kapmaca ve çuval yarışmalarında birbirleriyle eğlenceli bir şekilde mücadele eden öğrenciler, birbirinden hareketli şarkılar eşliğinde bol bol eğlendiler.