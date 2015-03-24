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12 Mart Günlük Burç Yorumu

21 Mart'a özel etkinlik

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu bahçesinde düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu

21 Mart'a özel etkinlik

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu bahçesinde düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu

24 Mart 2015 Salı 17:23
21 Mart'a özel etkinlik
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ALANYA'NIN Oba Mahallesi'nde bulunan Özel Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle kurum bahçesinde bir etkinlik düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren etkinliğe Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personeli, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Şubesi yönetimi ve üniversite öğrencileri de destek verdi. Çok sayıda veli ve öğrencinin katıldığı etkinlik, kurum sahibi Feridun Özdeş'in konuşmasıyla başladı. Özdeş, 21 Mart'la ilgili bilgiler vererek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Özdeş'in konuşmasının ardından öğrenciler, balon şovla coştu. Ardından balon patlatma, sandalye kapmaca ve çuval yarışmalarında birbirleriyle eğlenceli bir şekilde mücadele eden öğrenciler, birbirinden hareketli şarkılar eşliğinde bol bol eğlendiler. 
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Son Güncelleme: 27.03.2015 14:19
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