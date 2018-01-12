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2018'in magazin bombası! İmparator, eski eşine evlenme teklif etti

Seda Sayan'ın programına konuşan türkücü İbrahim Tatlıses, 2013 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Ayşegül Yıldız ile yeniden evlenmek istediğini açıkladı

2018'in magazin bombası! İmparator, eski eşine evlenme teklif etti

Seda Sayan'ın programına konuşan türkücü İbrahim Tatlıses, 2013 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Ayşegül Yıldız ile yeniden evlenmek istediğini açıkladı

12 Ocak 2018 Cuma 10:34
2018'in magazin bombası! İmparator, eski eşine evlenme teklif etti
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SHOW TV'de ekrana gelen " Seda Sayan'la" programına özel açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız'a canlı yayında evlenme teklifinde bulundu.

Daha önce 5 kez evlenen ünlü türkücünün çarpıcı açıklamaları şöyle:

"TRİLYON VERSELER İSTANBUL'A DÖNMEM"

"Ben artık İzmirliyim. Ben İzmir'i sevdim, o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm oraya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem, şikayet de etmem. Allah'tan umudumu kesmedim. Şarkı söylemeyi özlüyorum. Sesim paslanmış vaziyette. Şarkı söylemek için Allah'a dua ediyorum.

ESKİ EŞİNE EVLENME TEKLİF ETTİ

Evlenmeyi düşünüyorum. Elif'in annesi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifim olacak. Ayşegül Yıldız'a aşık değilim, ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum."


EVLİLİKLERİ İKİ YIL SÜRDÜ

İbrahim Tatlıses, uzun süre birliktelik yaşadığı Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucağına almıştı. Tatlıses ile Yıldız, 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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Son Güncelleme: 12.01.2018 10:36
Anahtar Kelimeler:
MagazinAyşegül Yıldızİbrahim TatlısesSeda Sayanİstanbul
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