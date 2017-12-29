2 bin liralık piyango bileti

İZZET Yıldızhan, Akmerkez'deki ayakkabı mağazalarını gezip alışveriş yaptıktan sonra "Hem kendime hem de basın mensuplarına şans olsun” diyerek Milli Piyango bileti aldı.
Milli Piyango biletlerine 2 bin lira ödeyen Yıldızhan, basın mensuplarına bileti verirken, “Büyük ikramiye çıkarsa beni unutmayın” diyerek espri yaptı.
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