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18 yaşına basar basmaz aşkını ilan etti: Artık kaçma gel yanıma

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Aleyna Tilki, eğlence çıkışı birlikte görüntülendiği Emrah Karaduman'a "Artık kaçma gel buraya" diye seslenerek aşkını ilan etti

18 yaşına basar basmaz aşkını ilan etti: Artık kaçma gel yanıma

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Aleyna Tilki, eğlence çıkışı birlikte görüntülendiği Emrah Karaduman'a "Artık kaçma gel buraya" diye seslenerek aşkını ilan etti

14 Nisan 2018 Cumartesi 15:42
18 yaşına basar basmaz aşkını ilan etti: Artık kaçma gel yanıma
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ALEYNA Tilki 28 Mart'ta 18 yaşına basmıştı. Önceki akşam da aşk yaşadığı iddia edilen müzisyen Emrah Karaduman ile Kuruçeşme'de eğlendi
"ARTIK KAÇMA GEL BURAYA"
Posta'da yer alan habere göre; Aleyna Tilki objektiflere poz verirken, Emrah Karaduman uzaklaşmaya çalıştı. Genç şarkıcı duruma müdahele etti; "Artık kaçma gel buraya" diye seslendi. Emrah Karaduman ikiletmeden yanına gidip Aleyna Tilki ile gülerek poz verdi.
"ARTIK BENDEN YILMIŞ OLACAKLAR Kİ LAF ATMIYORLAR"
Bir ara konuşma tarzı ile eleştiri toplayan Aleyna Tilki, "Artık benden yılmış olacaklar ki, laf atmıyorlar, uğramışyorlar" dedi.
'KLİBİMDE EMRAH'I OYNATACAĞIM, ONU MAHVEDECEĞİM'
Yeni şarkısı için de "Zor bir parça. Müthiş bir klip çekeceğim, Emrah'ı oynatacağım ve onu kameralar karşısında mahvedeceğim, çok kötü şeyler yapacağım" diye konuştu.
BOYU UZAMIŞ
Mini elbisesi ve renkli giyim tarzıyla dikkati çeken 18 yaşındaki popçu, konuşmanın sonunda boyunun da uzadığını söylemeden edemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiEmrah KaradumanAşk
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