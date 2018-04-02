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18'ine giren Aleyna Tilki'nin ilk icraatı uçmak oldu

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Aleyne Tilki, doğum gününü hayranlarıyla Bostancı Kültür Merkezi'nde verdiği 3 bin kişilik konserle kutladı. Sahneye uçarak gelen genç şarkıcının sahne kostümleri dikkat çekti

18'ine giren Aleyna Tilki'nin ilk icraatı uçmak oldu

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Aleyne Tilki, doğum gününü hayranlarıyla Bostancı Kültür Merkezi'nde verdiği 3 bin kişilik konserle kutladı. Sahneye uçarak gelen genç şarkıcının sahne kostümleri dikkat çekti

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:41
18'ine giren Aleyna Tilki'nin ilk icraatı uçmak oldu
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ALEYNA Tilki, 18. yaşına, Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği sahne şovlarıyla süslü konserle girdi. 3000 hayranı, genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin doğum günü coşkusunu paylaştı.

BİLET ALANLARA LUNAPARK BEDAVA

Aleyna Tilki, 18. yaş gününü, önceki gün hayranlarıyla birlikte kutladı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde kurulan 2 sahnede hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcının konserine bilet alanlar, gün içinde mekânın yanındaki lunaparktaki eğlenceden ücretsiz olarak yararlandı.

"AYLARDIR BU KONSERE HAZIRLANIYORUM"

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden Tilki, "Uzun zamandır konser vermiyordum. Çok heyecanlıyım. Aylardır bu konsere hazırlanıyorum. Bakalım nasıl olacak?" dedi.

SAHNEYE UÇARAK GİRDİ

Konserin ikinci yarısında sahneye özel bir sistemle uçarak giren şarkıcı, repertuvarında yabancı şarkılara, Karadeniz yöresinden parçalara ve Anadolu türkülerine de yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyne TilkiDoğum GünüBostancı Kültür Merkezi
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