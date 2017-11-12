16 yaş küçük sevgilisi için göbek eritme diyetine girdi

ESRA Dermancıoğlu, bir süredir birlikte olduğu, kendisiden 16 yaş küçük sevgilisi için göbek eriten bir diyete başladı.'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisindeki 'Korkunç Yenge' karakteriyle şöhret olan Esra Dermancıoğlu (48), Ömer Güneş (32) ile aşk yaşıyor.

GENÇ SEVGİLİSİNDEN EVLENME TEKLİFİ ALMIŞ

Esra Dermancıoğlu genç sevgilisi için sıkı diyete girmiş, spor yapmaya başlamış. Göbek eriten bir diyete başlayan oyuncu limonlu zencefil çayını elinden düşürmüyor, protein ve sebze ağırlıklı besleniyormuş. Bu arada genç sevgilisinden evlilik teklifi de almış.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu 7 Aralık 1968'de cümbüş enstrümanını icat eden Zeynel Abidin'in torunu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokul yıllarında profesyonel yüzücülük kariyerine başladı ve bu alanda Türkiye şampiyonluğu kazanana kadar yükseldi. Liseyi İstanbul'da bitirdikten sonra üniversitede sanat tarihi üzerine öğrenim görmek için İsviçre'ye gitti. Türkiye'ye döndüğündeyse Şahika Tekand'ın sahibi olduğu Studio Oyuncuları'na girerek oyunculuk eğitimi aldı.