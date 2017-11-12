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16 yaş küçük sevgilisi için göbek eritme diyetine girdi

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki kötü yenge karakteriyle hafızlara kazınan Esra Dermancıoğlu, genç sevgilisi için göbek eritme diyetine girdi

16 yaş küçük sevgilisi için göbek eritme diyetine girdi

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki kötü yenge karakteriyle hafızlara kazınan Esra Dermancıoğlu, genç sevgilisi için göbek eritme diyetine girdi

12 Kasım 2017 Pazar 16:07
16 yaş küçük sevgilisi için göbek eritme diyetine girdi
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ESRA Dermancıoğlu, bir süredir birlikte olduğu, kendisiden 16 yaş küçük sevgilisi için göbek eriten bir diyete başladı.'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisindeki 'Korkunç Yenge' karakteriyle şöhret olan  Esra Dermancıoğlu (48),  Ömer Güneş (32) ile aşk yaşıyor.

GENÇ SEVGİLİSİNDEN EVLENME TEKLİFİ ALMIŞ

Esra Dermancıoğlu genç sevgilisi için sıkı diyete girmiş, spor yapmaya başlamış. Göbek eriten bir diyete başlayan oyuncu limonlu zencefil çayını elinden düşürmüyor, protein ve sebze ağırlıklı besleniyormuş. Bu arada genç sevgilisinden evlilik teklifi de almış.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu 7  Aralık 1968'de cümbüş enstrümanını icat eden  Zeynel Abidin'in torunu olarak  İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokul yıllarında profesyonel yüzücülük kariyerine başladı ve bu alanda  Türkiye şampiyonluğu kazanana kadar yükseldi. Liseyi  İstanbul'da bitirdikten sonra üniversitede sanat tarihi üzerine öğrenim görmek için  İsviçre'ye gitti.  Türkiye'ye döndüğündeyse  Şahika Tekand'ın sahibi olduğu Studio Oyuncuları'na girerek oyunculuk eğitimi aldı.

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