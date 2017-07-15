‘15 Temmuz direnişi beni duygulandırdı’

"15 Temmuz'da; inanç, fikir ve duygu ayrılıkları ne olursa olsun, söz konusu ülkesine sahip çıkmak olduğunda halkın tek yürek olduğunu görmek beni çok etkilemişti. Ülkemizin her yerinden binlerce insan, bu korkunç darbe girişimine günlerce direnmiş, demokrasiye sahip çıkmak için haftalarca süren nöbetler tutmuştu. Bu direniş beni hem duygulandırmış, hem de ülkemiz ve halkımız adına umutlandırmıştı. O karanlığın eşiğindeki günlerde bu mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi sevgi ve saygıyla anıyor, aile ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Dilerim ki o insanlar bizlere hep birlik ve beraberlik duyguları içinde olmamız gerektiğini hatırlatır. Sevgilerimle..."