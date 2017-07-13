15 Temmuz'da sahne yok, şehitlerimizi dualarla anacağız

2016 yılında 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler anısına bu yıl 15 Temmuz Cumartesi gecesi sahneye çıkmama kararı alan Demet Akalın, bu haberi sosyal medyadan duyurdu. Akalın paylaşımında, "15 Temmuz’da Şehitlerimizi dualarla anacağız.. Sahnemiz yok o gece sadece dualarımız ve minnetlerimiz” ifadelerine yer verdi.

15 TEMMUZ'U UNUTMADIM, UNUTMAYACAĞIZ

15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine bir tepki de İbrahim Tatlıses'ten geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: '15 Temmuz'u unutmadım, unutmayacağız bunu bilin!!! Bunun bilincindeki bu MİLLET'i durduramayacaksınız. Türkiye'nin başında bir komutan ve arkasında da güçlü bir millet varken 15 TEMMUZ'u unutturamazsınız, bu ülke herşeye rağmen her zamankinden daha güçlü, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecek!!! Bizim intikamımız sizlerin yaptığı gibi çoluğu çocuğu ve masumları öldürmek olmayacak, sizler gibi hainleri insana dönüştürmek olacak...!!!