1,5 aylık sevgilisinden Burcu Esmersoy'a büyük şok!

BURCU Esmersoy ile 1.5 aydır aşk yaşayan Berk Suyabatmaz'ın Instagram'da Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ı takip etmesi şaşırttı. Bu konuya Burcu Esmersoy'un ne tepki vereceği merak konusu oldu.

ASLIŞAH DA TAKİBE ALDI

Öte yandan Aslışah Alkoçlar'ın da bugün sabah saatlerinde Berk Suyabatmaz'ı takibe aldığı öğrenildi.

İKİLİ ARASINDA NE OLMUŞTU?

Aslışah Alkoçlar (24) arasının limoni olduğu Burcu Esmersoy (41) için şu açıklamayı yapmıştı: ''O benden yaşça çok büyük. Aramızdaki gerginliğin sebebi ise 'kızsal' bir durumdan kaynaklanıyor. Belki de kıskançlık var. Herkesi kendi haline bırakıyorum.''

"HERKES KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

Burcu Esmersoy da konuyla ilgili şunları söylemişti. ''Herkes kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Beni bu işlerin içine sokmayın.''

ASLIŞAH BURCU'YU KISKANIYOR MU?

Dedikoduya göre; Aslışah, Burcu Esmersoy'u kıskanıyor. Kızdırmak için de Burcu'nun kendinden 17 yaş büyük olduğunu vurguluyor.