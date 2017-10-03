1,5 aylık sevgilisinden Burcu Esmersoy'a büyük şok!

BURCU Esmersoy ile 1.5 aydır aşk yaşayan Berk Suyabatmaz'ın Instagram'da Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ı takip etmesi şaşırttı. Bu konuya Burcu Esmersoy'un ne tepki vereceği merak konusu oldu.
ASLIŞAH DA TAKİBE ALDI
Öte yandan Aslışah Alkoçlar'ın da bugün sabah saatlerinde Berk Suyabatmaz'ı takibe aldığı öğrenildi.
İKİLİ ARASINDA NE OLMUŞTU?
Aslışah Alkoçlar (24) arasının limoni olduğu Burcu Esmersoy (41) için şu açıklamayı yapmıştı: ''O benden yaşça çok büyük. Aramızdaki gerginliğin sebebi ise 'kızsal' bir durumdan kaynaklanıyor. Belki de kıskançlık var. Herkesi kendi haline bırakıyorum.''
"HERKES KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR"
Burcu Esmersoy da konuyla ilgili şunları söylemişti. ''Herkes kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Beni bu işlerin içine sokmayın.''
ASLIŞAH BURCU'YU KISKANIYOR MU?
Dedikoduya göre; Aslışah, Burcu Esmersoy'u kıskanıyor. Kızdırmak için de Burcu'nun kendinden 17 yaş büyük olduğunu vurguluyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.