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1,5 aylık sevgilisinden Burcu Esmersoy'a büyük şok!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi Berk Suyabatmaz, güzel sunucunun en büyük düşmanı Aslışah Alkoçlar'ı takip ediyor

1,5 aylık sevgilisinden Burcu Esmersoy'a büyük şok!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi Berk Suyabatmaz, güzel sunucunun en büyük düşmanı Aslışah Alkoçlar'ı takip ediyor

03 Ekim 2017 Salı 13:26
1,5 aylık sevgilisinden Burcu Esmersoy'a büyük şok!
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BURCU Esmersoy ile 1.5 aydır aşk yaşayan Berk Suyabatmaz'ın  Instagram'da  Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ı takip etmesi şaşırttı. Bu konuya  Burcu Esmersoy'un ne tepki vereceği merak konusu oldu.

ASLIŞAH DA TAKİBE ALDI

Öte yandan Aslışah Alkoçlar'ın da bugün sabah saatlerinde Berk Suyabatmaz'ı takibe aldığı öğrenildi.

İKİLİ ARASINDA NE OLMUŞTU?

Aslışah Alkoçlar (24) arasının limoni olduğu  Burcu Esmersoy (41) için şu açıklamayı yapmıştı: ''O benden yaşça çok büyük. Aramızdaki gerginliğin sebebi ise 'kızsal' bir durumdan kaynaklanıyor. Belki de kıskançlık var. Herkesi kendi haline bırakıyorum.''
"HERKES KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

Burcu Esmersoy da konuyla ilgili şunları söylemişti. ''Herkes kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Beni bu işlerin içine sokmayın.''
ASLIŞAH BURCU'YU KISKANIYOR MU?

Dedikoduya göre; Aslışah,  Burcu Esmersoy'u kıskanıyor. Kızdırmak için de Burcu'nun kendinden 17 yaş büyük olduğunu vurguluyor.

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Son Güncelleme: 03.10.2017 13:29
Anahtar Kelimeler:
Berk SuyabatmazAslışah AlkoçlarBurcu EsmersoyHülya KoçyiğitİnstagramTorun
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