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10 yıl sonra gündeme geldi! Burhan Altıntop için kampanya başlattılar

2004 ve 2009 yıllarında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinin fenomen karakteri Burhan Altıntop için sosyal medyada 'Filmi yapılsın' kampanyası başlatıldı

MAGAZİN 23.09.2019, 15:56
10 yıl sonra gündeme geldi! Burhan Altıntop için kampanya başlattılar
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2004 yılında yayınlanan Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Burhan Altıntop" karakteriyle fenomen haline gelen Engin Günaydın, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Oyuncunun Burhan Altıntop karakterinin film olması için kampanya başlatıldı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Aradan yıllar geçtikten sonra Ekşi Sözlük yazarları tarafından yeni bir kampanya başlatıldı. 'Burhan Altıntop'un filmi yapılsın' başlığında açılan kampanya kısa sürede ilgi gördü. Kullanıcılar, bambaşka bir karakterle fenomen haline gelen Burhan Altıntop'un tek başına bir filminin yapılması için Gülse Birsel'in ve karaktere hayat veren Engin Günaydın'ın bu çağrıya en kısa zamanda dönüş yapmasını bekliyor.

REPLİĞİYLE AKILLARA KAZINMIŞTI

Burhan Altıntop karakterinin 'Ben de Nişantaşı çocuğuyum, beni de alsanıza aranıza' repliği izleyenlerin diline pelesenk olmuştu.

#Burhan Altıntop #kampanya #avrupa yakası
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