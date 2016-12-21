1. yıla özel kutlama

BAŞARILI ortaklardan Kardelen Güzellik Merkezi sahibi Filiz Duman ve Estetik ve Plastik Cerrahı Selahattin Aslan, ortaklıklarının 1. yılı için çok özel bir kutlama tertip etti. Çok sayıda tanınmış simanın katıldığı organizasyonda Aslan ve Duman misafirleriyle yakından ilgilendi. Şık kokteylde misafirler Kardelen Güzellik Merkezi'ndeki ve Op. Dr. Selahattin Aslan'daki yüzde 70'e varan indirimler hakkında bilgiler aldı. Filiz Duman katılımcılara uygulamalar yaparken, Aslan'da gelen konuklarla estetikle ilgili merak edilenleri konuştu. Aslan ve Duman'ın mütevazi halleri dikkatlerden kaçmazken, özel olarak hazırlanan masa da davetlilerden tam not almayı başardı. Gelen tebrikleri kabul eden başarılı ortaklar özel hazırlanan panonun önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.