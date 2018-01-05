Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

1 yıl ertelenen düğünde hamilelik sürprizi!

Orhan Gencebay, Mehmet Akbay ve eşi Didem Akbay’ın evlilik kutlamasında bağlamayla sahneye çıkarak yıllar sonra ilk kez canlı performans sergiledi. Ünlü isimler de Orhan Baba’ya eşlik ederek ‘Batsın Bu Dünya’ şarkısını dev bir koro halinde söyledi

1 yıl ertelenen düğünde hamilelik sürprizi!

Orhan Gencebay, Mehmet Akbay ve eşi Didem Akbay’ın evlilik kutlamasında bağlamayla sahneye çıkarak yıllar sonra ilk kez canlı performans sergiledi. Ünlü isimler de Orhan Baba’ya eşlik ederek ‘Batsın Bu Dünya’ şarkısını dev bir koro halinde söyledi

05 Ocak 2018 Cuma 08:27
1 yıl ertelenen düğünde hamilelik sürprizi!
banner404

GEÇTİĞİMİZ yıl yaşanan Reina katliamı yüzünden yapacakları düğünlerini erteleyen Kral Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay ve Didem Akbay’ın evlilik eğlenceleri önceki akşam Etiler Le Meriden Otel’de gerçekleşti. Düğünde Mehmet Akbay konuklarına sürpriz yaparak eşinin 3 aylık hamile olduğunu açıkladı. Manevi oğlum dediği Mehmet Akbay için bağlamasını eline alan Orhan Baba, yıllar sonra ilk kez canlı performans sergiledi. Gencebay’ın bağlama performansı sorasında, ünlüler de sahneye akın etti. ‘Batsın Bu Dünya’ dev bir koroyla söylendi. EMRAH AKÇAAY

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.01.2018 09:08
Anahtar Kelimeler:
ReinaEtilerHamilelikMehmet AkbayOrhan Gencebay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadettin Teksoy'dan kötü haber! 4 ay dayanabildi
Sadettin Teksoy'dan kötü haber! 4 ay dayanabildi
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 5 Ocak 2018 Cuma
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 5 Ocak 2018 Cuma
Hadise’den çok sert erotik yanıtı
Hadise’den çok sert erotik yanıtı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim