Servis sürücülerine eğitim semineri

KUMLUCA Sulatan Alpaslan İlkokulu Konferans Salonu'ndaki eğitim seminerine 124 okul servis şoförü katıldı. Kumluca Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Bayram Gideli tarafından verilen seminerde şoförlere, servis araçlarında bulundurulması zorunlu araç ve gerekler, aracın taşıdığı şartlar, trafik kurallarına kesinlikle uyulması konularında bilgiler verildi. Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından da acil durumlarda 112 acil çağrı merkezine verilecek bilgilerin önemi hakkında bilgi verildi.



Ayrıca polis memuru Satı Ece de sürücülere yönelik yürütülen ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.