Öğrenmek için günlük 45 TL alıyorlar

KUMLUCA Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir, Antalya İŞ- KUR İl Müdürlüğü ile yapmış oldukları protokol kapsamında pastacı yardımcısı kursu açtıklarını belirtti. Yerelde pasta sektöründe eğitimli ve donanımlı bireylere ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Tekdemir, işletmelerden gelen istekler doğrultusunda pastacı yardımcısı yetiştirmek için kurs açtıklarını söyledi. Kursun haftada 5 gün 8’er saat olarak düzenlendiğini ifade eden Tekdemir, 25 kişinin kursa katıldığını kursa katılanların hem eğitim aldıklarını hem de kurs süresince günde 45 TL İŞ-KUR dan destek alacaklarını kaydetti.

Kursun 19 Eylül başladığını belirten Tekdemir, 08 Şubat 2019 tarihinde kursun sona ereceğini bildirdi.