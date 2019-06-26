Kumluca'da feci kaza! Araç dereye uçtu

KUMLUCA'YA bağlı Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı Deniz Yolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, Zafer Yılmaz'ın (47) kullandığı 34 SA 2631 plakalı otomobil, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gavur Deresi'ne uçtu. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Zafer Yılmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amacıyla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Otomobil ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi tarafından dere yatağından çıkarıldı.