Kumluca'da Çakıroğlu için yürüdüler

KUMLUCA'da ülkücüler, 4 yıl önce Ege Üniversitesi'nde (EÜ) karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümünde yürüyüş düzenledi. Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, ellerinde Türk bayrakları ve Çakıroğlu'nun fotoğraflarıyla Halil Çıvgın Caddesi'ne çıkarak sloganlar eşliğinde yürüdü. Kumluca Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Ulutaş, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 4'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yaptıklarını anlatırken, "Bizler bugün burada rahmetli şehidimizi anmak için toplandık. Şehidimizin uğruna canını verdiği bu vatan topraklarının emin ellerde olduğunu bir kez daha göstermek amacıyla böyle bir yürüyüş tertip ettik. Herkes bilmelidir ki ülkücü hareket dünden bugüne Türk milleti, Türk devleti adına her türlü bedeli şereflerin en büyüğü saymış ve ödemek için her zaman en önde koşmuştur. Ülkücü hareket dün de bugün de bu meydanlarda şehit olmaya hazır. Ülküdaşlarımızla gönül gönüle, omuz omuza yürümektedir. Memleketimiz, milletimiz için bölücü terör örgütlerine meydan vermemek için şehit olmuştur" dedi.