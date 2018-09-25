Devlet Hastanesine ek 50 yatak ve 112 istasyonu yapılacak

LİSENİN her birimini ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Atay Uslu, öğrenciler ile de sohbet etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan TBMM Akdeniz-PA Komisyonu Başkanı Atay Uslu, "24 dersliği, atölyeleri, spor salonu, 200 kişilik yurdu ile adeta bir kampüs görünümünde olan lisemiz eğitime açıldı. Böyle güzel bir okulu Kumluca’mıza kazandıran Milli eğitim

Bakanlığımıza, Antalya'da her yatırımda olduğu gibi bu projeyi de adım adım takip eden Dışişleri Bakanımıza, milletvekillerimize ve inşaat sürecini hızlandıran Antalya Valimiz Münir Karaloğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

“Kumluca hastanemize ek 50 yatak ve 112 istasyonu yapacağız”

Atay Uslu ardından Kumluca Devlet Hastanesine geçerek hasta ziyaretlerinde bulundu ve hastane yönetimi ile bir araya gelerek 50 yataklı ek binanın inşa süreci değerlendirdi.

Atay Uslu "Kumluca Devlet Hastanemizde ek 50 yatak yapılması için gerekli ihale süreci tamamlandı, yer teslimi yapıldı. Kısa bir süre içerisinde inşaat başlayacak ve hastanemize 50 ek yatak ve 112 acil istasyonu inşa edilecek" diye konuştu. Uslu, Kumluca'da ki yatırımların devam ettiğini de sözlerine ekledi.