Cumhur İttifakı'ndan seçim çalışmaları

MHP 23. dönem Milletvekili Hüseyin Yıldız, Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına katılmak üzere Kumluca'ya geldi. Hüseyin Yıldız Kumluca'da, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Zafer Çetin, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya ve ekibiyle Kumluca Belediyesi 50. Yıl Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa katıldı. Daha sonra Cumhur İttifakı çalışmalarına Beykent Sebze ve Meyve Hali'nde yaptığı ziyaretlerle başladı. Heyet ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret etti. Akşam çalışmaları ise Seçim Koordinasyon Merkezinde vatandaşlarla buluşma programı gerçekleştirildi. Daha sonra da Kasapçayırı Mahallesi'nde Ünal Kökçe'nin evinde sohbet programı yapıldı. Programlarda konuşan Hüseyin Yıldız, "Bu ülkenin bekası 1071 Malazgirt Savaşı ile başladı. Hala da devam ediyor. Liderimiz Devlet Bahçeli 'Sayın Cumhurbaşkanım bu ülkenin ve halkının bekası, selameti için Suriye topraklarına girebilir, gidebildiğiniz yere kadar gidebilirsiniz. Biz MHP olarak sonuna kadar destekliyoruz' dedi. CHP ne dedi. 'Orası bataklık, askerimizi oraya göndermeyin' dedi. Hatay Reyhanlı'da kız kardeşim var. Oraya gittiğimde kendi gözümle gördüm. Suriye topraklarından Reyhanlı'da camilere, okullara füzeler atılıyordu. Bu ülkenin topraklarına saldırılar yapılmasını kabul edemezdik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştirdik. Bir tane askerimizin bile burnunun kanamasını istemezdik. Ancak bu vatan topraklarımız için hepimiz canını feda etmeye hazırdır. Şehit verdik. Ama oranın bataklık olmadığını da ispat ettik. Bu bir beka sorunu değildir de nedir. CHP bunu anlayamaz" dedi. Kumluca, Antalya ve hükümetin aynı partiden olması halinde daha uyumlu çalışma olacağını kaydeden Hüseyin Yıldız, "Bizim Yörüklerin bir tabiri vardır. Saç ayağının bir tanesi olmayınca üstünde tencere durmaz, aş kaynamaz. Bu üçlüyü bozmayalım" diye konuştu. Hüsamettin Çetinkaya da şöyle dedi: İlçemizin eğitim sorunlarını büyük ölçüde çözdük. İlçe merkezindeki iki okulda yığılma var. Bunu da okul arazisi hazır olan Narenciye Mahallesi'ne yapılacak okulla çözeceğiz. Fakültemiz var. Şimdi, batı Antalya bölgesini kucaklayacak bir üniversitenin temelini atmaya sıra geldi. Ayrıca yeni hastanemizin ihalesi yapıldı. Çalışmalar başladı. Yollarımızın sürekli bozulduğundan bahsediyorsunuz. Biz de şahidiz. Bu kış çok yağmur yağdı. Asfaltın tek düşmanı sudur. Bu yüzden ıslak olunca yama tutmuyor. Biz buna çözüm bulacağız. Taş kırma ve eleme tesisimizi kurmuştuk. Şimdi sadece asfalt imalatımızı kurup sıcak asfalt dökmeye başlayacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde yollarımız çok güzel hale gelecek."