Başkan Köleoğlu'ndan fidan bağışı

ÖZEL bir danışmanlık şirketiyle Akdeniz Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Çevreye Duyarlılık Projesi' kapsamında 'Neden ağaçlar kesilsin, neden çiçekler dalından koparılsın' temalı kampanya hazırlandı. Bu çerçevede belediye başkanlarına çiçek hediye etme yerine kalıcı ve çevreci bir hareket olması adına TEMA Vakfı'na fidan bağışlama yolu tercih edildi. TEMA'ya fidan bağışlama kampanyasına Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da katıldı. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Çocuklarımıza daha yaşanılır bir dünya bırakmak adına TEMA Vakfı'mıza fidan bağışında bulunduk" dedi.