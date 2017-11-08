Yürekli parçalayan yakılmış yavru fil fotoğrafı, büyük ödülü kazandı

HİNDİSTAN'DA köylüler tarafından yakılan bir yavru filin kaçış fotoğrafı, Sanctuary Nature Vakfının düzenlediği yarışmada "Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı" ödünü aldı.

Fotoğraf, Biplab Hazra tarafından ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletinde çekildi. Fotoğrafta, vücudunun bir bölümü alevler içinde olan yavru fil, yetişkin bir fille beraber kaçıyor. Fili katranla ateşe veren kalabalığın da kaçtığı görülüyor.

AKIBETLERİ BİLİNMİYOR

Doğal yaşamı koruma vakfı Sanctuary Nature'a ait Sanctuary dergisinde yayımlanan fotoğrafta, "Bu aşağılama, bölgede sıradan bir görüntü" deniyor.

Fotoğrafçı Biplab Hazra, yavru filin çığlıklar içinde kaçtığını belirterek, "Bu bölge, yüzyıllardır burada yaşayan akıllı, narin ve sosyal hayvanlar olan filler için cehennem oldu" dedi.

FİLLER İLE KÖYLÜLER SAVAŞ HALİNDE

Bölgede, ormansızlaşma, madencilik ve ordunun Maocu gerillalara karşı yürüttüğü operasyonlar sonucu doğal yaşam alanları giderek daralan filler köylülerin ekinlerine zarar veriyor. Fillerin saldırısı sonucu sık sık insan ölümleri de görülüyor. Hindistan Çevre Bakanlığı'na göre, geçen yıl Batı Bengal'de filler 108 kişinin ölümüne neden oldu. Bakanlığın verilerinde aynı süre içinde kaç filin öldüğü bilgisine ise yer verilmedi ancak bölgede fil nüfusunun giderek azaldığı belirtiliyor.

FİLLER İŞKENCEYE MARUZ KALIYOR

Mainak Mazumder adlı bir köylü, bölgedeki fillerin yaşam alanlarının tahrip edilmesinden köylülerin sorumlu olduğunu öne sürerek, "Filler, korkunç saldırı ve işkencelere maruz kalıyor" dedi. Mazumder, fillerin tarlalarda büyük tahribata yol açtığını ve hayvanların köylere indiği zamanlarda sıradan insanların hayatlarını kaybettiğini de vurguluyor.