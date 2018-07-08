Yücel'den 'Alanya Kalesi' açıklaması

Yasin ARAZ

NEOLİTİK çağa ait dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Şanlıurfa- Göbeklitepe’nin Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından yayımlanan ‘Dünya Mirası’ asil listesine girmesi, geçici listede 6 doğal, 2 kültürel zenginliği olan Antalya’yı heyecanlandırdı. En büyük heyecan ise Alanya'da yaşandı. Yıllardır UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Alanya Kalesi'nin akıbetiyle ilgili Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yeni Alanya'ya konuştu.

8 DEĞER GEÇİCİ LİSTEDE

İlk kez 1994 yılında Döşemealtı İlçesi sınırları içerisinde yer alan Karain Mağarası ile UNESCO geçici miras listesine girmeyi başaran Antalya, 2016 yılında ise Yivli Minare Camii ile listede yer almıştı. Geçici listede ayrıca Noel Baba Kilisesi, Perge Antik Kenti, Aspendos Tiyatrosu, Alanya Kalesi, Kekova ve Termessos Milli Parkı yer alıyor.

'HAZIR BAŞVURU YOK'

Geçici listedeki değerlerin asil listeye girebilmesi için yoğun bir çalışma programı yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Antalya’da asil listeye giriş için hazırlığı tamamlamış bir başvurumuz maalesef yok. Bunun için acil bir eylem planı oluşturulmalı. Biz görev almaya hazırız” dedi.

'TALİMAT BEKLİYORUZ'

Sürece kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplumun da katkı sunması gerektiğini belirten Işık, "İlgili kurulları oluşturup hemen harekete geçmeliyiz. Ticaret odaları, dernekler, vakıflar, medya bu işin içinde olmalı. El birliği ile hareket edersek biz bu işi 2 yılda başarırız. Çünkü Anadolu toprakları dünyanın en zengin miras çeşitliliğine sahip. Antalya Valimiz Münir Karaloğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal, ‘Görev sizde’ desin hemen başlayalım" diye konuştu.

'PERGE ÖNE ÇIKIYOR'

Asil liste için Perge’nin ön plana çıktığını vurgulayan AÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, şöyle dedi: "Topraklarınızda kültürel veya doğal bir değer olması yetmiyor. O değerin korunması, tanıtılması, o bölgeye yatırım yapılması da çok önemli. Perge, son dönemdeki çalışmalarla öne çıktı. Bunda Antalya Valiliği’nin katkısı çok büyük."

'ÖNEMLİ ESERLER VAR'

"Göbeklitepe de 6 yıldır bekliyordu" diyen Çevik, "Eğer Doğuş Grubu oraya önemli bir yatırım yapmasaydı 6 değil, 60 senede geçse listeye giremezdi. Yani sadece kamunun, bilim insanlarının çabası yeterli değil. Özel sektör bu değerlere sahip çıkmalı, doğru bir lobi çalışması yürütülmeli. Eğer el ele verebilirsek Antalya’dan çok önemli değerlerin asil listeye girebileceğini düşünüyorum."

6 YILDIR BEKLİYORDU

Göbeklitepe, Bahreyn’de düzenlenen toplantıyla UNESCO ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’nden asil listeye geçmişti. Tapınak kalıntıları ve 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğundaki insan heykeli gibi tarihi eserleri görmek isteyenler bölgeye akın ediyor. Göbeklitepe, 6 yıldır geçici listedeydi.

YÜCEL'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Yeni Alanya'ya heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yücel, "Dünyada kalesiyle, tarihiyle iç içe yaşam alanı olan 3 kale var. Bu kalelerden biri de Alanya Kalesi. Biz Alanya Kalesi’ni artık bugünüyle, dünüyle yarınlara taşımak zorundayız. Bu kültürel varlıklar sayesinde biz bu günleri görebiliyoruz. Bunun önemiyle birlikte UNESCO da bizim için çok önemli. Artık bu konuda sonuca çok yakınız" dedi.