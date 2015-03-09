Yeni Spider Man O mu olacak?

09 Mart 2015 Pazartesi 13:29
MARVEL dünyasının devler liginde yer alan Spider Man'in yeni filminde Örümcek Adam kostümünü kimin giyeceği merak konusu olmuştu. Bu rol için adı en çok geçen isim ise Dylan O'Brien'dı. O'Brien bu dedikodular hakkında ilk defa açıklama yaptı.
Labirent: Ölümcül Kaçış filmiyle adından söz ettiren genç oyuncu; henüz bu konuda yapımcıların kendisiyle irtibata geçmediğin belirterek bu role yakıştırılmasının onur verici olduğunun da altını çizdi. 2017 yılının Temmuz ayında gösterime girmesi planlanan ve Marvel dünyasının alabildiğine genişletilme projesinin bir diğer halkası olan filmin yönetmen koltuğunaysa Drew Godard'ın oturması planlanıyor.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 12:31