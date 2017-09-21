Yeni Cami’nin kubbeleri ortaya çıktı

İSTANBUL'DA restore edilen bir dizi eserin arasında yer alan ve 2015 yılının Mart ayından bu yana restorasyon çalışmaları devam eden Eminönü’ndeki Yeni Cami’de gerçekleştirilen çalışmalar ve caminin son durumu Büyük Valide Han’dan görüntülendi.

İstanbul’un simge tarihi eserlerinden biri olan Yeni Cami’nin, avlusunda bulunan kubbelerin üzerindeki koruyucu file örtü kaldırılırken, kurşunla kaplanmak üzere hazırlanan son kubbeler de ortaya çıkmış oldu. Caminin ana kubbelerinin kurşun kaplamalarının yenilendiği görülürken, avlu kubbelerinin de kaplanması için çalışma yürütüldüğü görüldü.