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Yeni Cami’nin kubbeleri ortaya çıktı

2015’in Mart ayından bu yana restorasyon çalışması sürdürülen Eminönü Yeni Cami’nin son durumu görüntülendi

Yeni Cami’nin kubbeleri ortaya çıktı

2015’in Mart ayından bu yana restorasyon çalışması sürdürülen Eminönü Yeni Cami’nin son durumu görüntülendi

21 Eylül 2017 Perşembe 10:20
Yeni Cami’nin kubbeleri ortaya çıktı
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İSTANBUL'DA restore edilen bir dizi eserin arasında yer alan ve 2015 yılının Mart ayından bu yana restorasyon çalışmaları devam eden Eminönü’ndeki Yeni Cami’de gerçekleştirilen çalışmalar ve caminin son durumu Büyük Valide Han’dan görüntülendi.
İstanbul’un simge tarihi eserlerinden biri olan Yeni Cami’nin, avlusunda bulunan kubbelerin üzerindeki koruyucu file örtü kaldırılırken, kurşunla kaplanmak üzere hazırlanan son kubbeler de ortaya çıkmış oldu. Caminin ana kubbelerinin kurşun kaplamalarının yenilendiği görülürken, avlu kubbelerinin de kaplanması için çalışma yürütüldüğü görüldü.

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RestoreYeni CamiEminönü Yeni CamiRestorasyon
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