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Yalın sonbahar romantizmini ateşledi

Türkçe popun başarılı isimlerinden Yalın, dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu. İstanbul'un en romantik mevsimi sonbahara ayak uyduran Yalın, duygusal şarkılarını binlerce kişiyle seslendirdi

Yalın sonbahar romantizmini ateşledi

Türkçe popun başarılı isimlerinden Yalın, dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu. İstanbul'un en romantik mevsimi sonbahara ayak uyduran Yalın, duygusal şarkılarını binlerce kişiyle seslendirdi

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:09
Yalın sonbahar romantizmini ateşledi
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YALIN, dün akşam Avrupa Müzik ve Atlantis Yapım işbirliğiyle Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeydi. 3 saate yakın sahnede kalan Yalın, ‘Ah Be Kardeşim’ ile konsere başladı. ‘Olmasa da Olur’ , ‘Küçücüğüm’, ‘Aşkta Telafi Olmaz’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren Yalın, ‘Cumhuriyet’ isimli şarkısını seslendirdikten sonra barkovizyonda Mustafa Kemal Atatürk görseli yer aldı.

İzleyiciler Atatürk’ün fotoğrafının barkovizyondan gösterilmesini uzun süre alkışladı. Yalın’ın ‘Sesinde Aşk Var’ şarkısı da işaret dili ile izleyicilere ulaştı.

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Serin havaya rağmen konsere gelenlere teşekkür eden Yalın, “Zor şartlar altında hepiniz geldiniz, hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık, bugün tüm şarkıları beraber söyleyeceğiz. Harbiye'nin bir hikmeti vardır, ekstra bir heyecan veriyor insana. Bu sahneye çıkınca kalbim küt küt atıyor” dedi.

Yalın'ı izlemeye gelenler arasında Gökçe Bahadır ve sevgilisi Efe Duru, Pelin Akil ve eşi Anıl Altan ile Ayşe Özyılmazel de vardı.

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‘Muud Harbiye Açıkhava Konserleri’ etkinlik takvimi:

30 Eylül Cumartesi Sibel Can
4 Ekim Çarşamba Berkay
5 Ekim Perşembe Teoman
7 Ekim Cumartesi Şebnem Ferah
18 Ekim Çarşamba MFÖ

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Anahtar Kelimeler:
YALINKonser
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