Vergi Haftası'na özel konser

ANTALYA Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda 1 Mart Cuma akşamı saat 20.30'da gerçekleşecek konserde orkestrayı şef Orhun Orhon yönetecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçısı Yılmaz Bişer solist olarak sahnede yer alacak. Sanatçı Yılmaz Bişer viyolonseli ile Rus besteci Dmitri Sostakoviç'in 1 numaralı viyolonsel konçertosunu seslendirecek. Bişer'e orkestra eşlik edecek. Konserin ikinci bölümünde de ADSO yine Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 'Kış Rüyaları' isimli 1 numaralı senfonisini yorumlayacak. Konserin biletleri AKM gişesi ve biletinial.com sitesinden satışa sunuldu.