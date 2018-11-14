Umudun Peşinde sergisi açıldı

ALANYA Belediyesi ve Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğiyle Kızılkule'de 'Anders Ordusu- Umudun Peşinde' adlı sergi açıldı. Polonya Cumhuriyeti bağımsızlığının 100. yıl dönümü kutlamalarına denk getirilen serginin açılışına Polonya Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Rokıckı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş ve davetliler katıldı. Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Anna Maria Bielecka, birlikte yaşamanın önemini ve birlikteliğin iki millete önemli deneyimler kazandırdığını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, "123 yıllık bir aradan sonra 1918 yılında kazanılan bağımsızlığının 100. yılını kutlayan dost ülke Polonya'nın bağımsızlık gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Burada yaşayan Polonyalı Yeni Alanyalılara sevgi ve saygı ile beraberce yaşadığımız gibi, tüm Polonya halkını ülkemizde ve ilçemizde görmekten mutluluk duyuyorum" dedi. Polonya Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Rokıckı da "Polonya'nın bağımsızlığı için savaşan ve çaba sarf eden herkesi saygıyla anıyorum. Polonya'nın esaret altında olduğu dönemlerde, uluslararası arenada bizi destekleyen Türk dostlarımıza da teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu serginin anlattığı Anders Ordusu askerleri, Türkiye'den de geçmiş ve burada büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Gösterilen bu misafirperverlik için ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu. Programın sonunda kurdele kesimiyle sergi açıldı. Sergi 20 Kasım'a kadar Kızılkule'de yer alacak.