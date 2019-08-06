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Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin programı belli oldu

Türkiye'nin tek opera ve bale festivali olan Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 1 Eylül'de Fransız oyun yazarı Prosper Merimee'in kısa romanından sahneye uyarlanan 'Carmen' operasıyla başlayacak.

KÜLTÜR-SANAT 06.08.2019, 14:07 Melike Temir
Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin programı belli oldu
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk opera bale festivali, 26'ncı Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Antalya'daki 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 1 Eylül'de başlıyor. 1994'ten bu yana Aspendos Antik Tiyatrosu'nun mistik atmosferinde gerçekleşen festivalin açılışı, İstanbul Devlet ve Opera Balesi'nin (DOB) sahneye koyacağı 'Carmen' operasıyla yapılacak. Açılış eserinin ilk temsilinde başrolü Bolşoy Tiyatrosu solisti Yulia Mazurova, ikinci temsilde ise Rus mezzo-soprano Anastasia Boldyreva üstlenecek.

FESTİVAL PROGRAMI
18 Eylül'e kadar sürecek festivale İstanbul DOB, Antalya DOB ve Antalya DOB'un yanı sıra yurt dışından Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği katılacak. 1 ve 2 Eylül'de 'Carmen' operası (İstanbul DOB), 8 Eylül'de 'Kuğu Gölü' balesi (Viyana DOB), 12 ve 13 Eylül'de 'Aida' operası (Antalya DOB), 16 Eylül'de 'Troya' operası (Ankara DOB) sahnelenecek. Festival, 18 Eylül'de Antalya DOB'un 'gala' konseriyle sona erecek. Tüm temsillerin saat 21.00'de başlayacağın festivalin bilet fiyatları ise 50, 100 ve 150 TL olarak belirlendi.

ULUSLARARASI ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ TARİHÇESİ

Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk opera/bale festivali olan Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 1994 yılından bu yana Antalya'daki 2 bin yıllık Antik Aspendos tiyatroda gerçekleştiriliyor. Başta Antalya olmak üzere Akdeniz kıyı şeridi boyunca yoğun ilgi gören Aspendos Opera ve Bale Festivali, her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı izleyicisiyle Türkiye'nin gözde festivallerinin başında geliyor. Başlangıcından bu yana, Türkiye'nin sanat turizmine getirdiği katkılarla da önemli bir konuma ulaşan ve Devlet Opera ve Baleleri'nin organize ettiği önemli sanat etkinliklerinden biri olan festival; başlangıcından beş yıl sonra uluslararası kimliğe kavuştu. Avrupa'nın saygın kuruluşları arasında olan Avrupa Festivaller Birliği'ne (EFA - European Festivals Association) kabul edilen Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, dünyadaki diğer festivallerle birlikte saygın yerini almıştır. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 2015 yılında, dünyanın ilk ve tek 'Kalite Yönetim Belgesi' ödülünü (TS-EN-ISO 9001: 2000) alan festivalidir.
 

#Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali #opera #BALE #Aspendos Antik Tiyatrosu
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