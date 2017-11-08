Uluslararası Antalya Gitar Festivali başlıyor

Perşembe’den Cuma’ya her gün saat 20.00’de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilecek konserler ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Festivalin 2’nci günü Cuma ise Kanneci’nin kurduğu Hacettepe Gitar Orkestrası (HÜGO) sahne alacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü 10 Kasım’da sahne alacak HÜGO, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Festival, Cumartesi David Martines Garcia ve Jose Morillas Arques konseriyle sona erecek.

MURATPAŞA Belediyesi’nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’yle birlikte düzenlendiği Uluslararası Antalya Gitar Festivali , 6’ncı yılı ‘Kalbimizin üzerine yaslayarak çaldığımız tek enstrüman gitardır’ diyen Andres Segovia ‘Onur Madalyası’ sahibi Ahmet Kanneci, 47’nci Michele Pittaluga birincilik Ödülü sahibi Eren Süalp ve ‘taş plak sesli kadın’ Sema Moritz konseriyle başlıyor. Perşembe başlayıp Cumartesi günü sona erecek festivalin açılış konserinde gitarın dünya çapında en iyi isimleriyle birlikte sahne alacak Moritz, 1895 - 1940 arası İstanbul’da sahne almış kadın şarkıcıların söylediği tangolardan fokstrotlara, valslerden operetlere unutulmaz bir repertuvarı seslendirecek. Sahnede Moritz’e, ayrıca, ODTÜ Gençlik Merkezi öğrencileri valsleriyle eşlik edecek. Festival açılış konseri, Perşembe saat 20.00’de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.