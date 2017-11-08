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Uluslararası Antalya Gitar Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’yle bu yıl 6’ncısını düzenlendiği Uluslararası Antalya Gitar Festivali başlıyor

Uluslararası Antalya Gitar Festivali başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’yle bu yıl 6’ncısını düzenlendiği Uluslararası Antalya Gitar Festivali başlıyor

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:32
Uluslararası Antalya Gitar Festivali başlıyor
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MURATPAŞA Belediyesi’nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’yle birlikte düzenlendiği Uluslararası Antalya Gitar Festivali, 6’ncı yılı ‘Kalbimizin üzerine yaslayarak çaldığımız tek enstrüman gitardır’ diyen Andres Segovia ‘Onur Madalyası’ sahibi Ahmet Kanneci, 47’nci Michele Pittaluga birincilik Ödülü sahibi Eren Süalp ve ‘taş plak sesli kadın’ Sema Moritz konseriyle başlıyor. Perşembe başlayıp Cumartesi günü sona erecek festivalin açılış konserinde gitarın dünya çapında en iyi isimleriyle birlikte sahne alacak Moritz, 1895 - 1940 arası İstanbul’da sahne almış kadın şarkıcıların söylediği tangolardan fokstrotlara, valslerden operetlere unutulmaz bir repertuvarı seslendirecek. Sahnede Moritz’e, ayrıca, ODTÜ Gençlik Merkezi öğrencileri valsleriyle eşlik edecek. Festival açılış konseri, Perşembe saat 20.00’de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Festivalin 2’nci günü Cuma ise Kanneci’nin kurduğu Hacettepe Gitar Orkestrası (HÜGO) sahne alacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü 10 Kasım’da sahne alacak HÜGO, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Festival, Cumartesi David Martines Garcia ve Jose Morillas Arques konseriyle sona erecek.

Perşembe’den Cuma’ya her gün saat 20.00’de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilecek konserler ücretsiz olarak takip edilebilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
MuratpaşaODTÜUluslararası Antalya Gitar Festivali
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