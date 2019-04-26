Türkiye'nin Londra'da açtığı sergi gündem oldu: 'En iyi 10 etkinlik arasında gösterildi'

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen hafta Londra'da açılan Ara Güler Sergisi, İngiltere'nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra'da hafta sonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi

Türkiye'nin Londra'da açtığı sergi gündem oldu: 'En iyi 10 etkinlik arasında gösterildi'
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CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya  göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan'da Londra Saatchi Galeri'de açılan Ara  Güler Fotoğraf Sergisi, sanat çevrelerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.
 
Ara Güler'in anısını yaşatmak ve eserlerini tüm dünyaya tanıtmak  amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından sırasıyla İngiltere, Fransa, Japonya, ABD,  İtalya ve Somali'de gerçekleştirilecek Ara Güler sergiler dizisi, Londra'daki  açılışla başladı.  Ara Güler Sergisi, İngiltere'nin en saygın ve popüler  yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra'da hafta sonu  gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi.
 
Londra Saatchi Galeri'de İngiliz Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile  medya ve sanat dünyasından 500'ü aşkın kişinin katıldığı açılışın ardından  serginin yansımaları basında da geniş yer buldu. Açılıştan bir gün önce 22 Nisan  Pazartesi günü The Times'ın sayfalarında yer alan Ara Güler Sergisi, açılışının  ertesi sabahında da London Live'ın geniş kapsamlı haberiyle gündeme taşındı.   TimeOut da dünkü haberinde "sokaktaki insandan dünyanın en önemli isimlerine  uzanan muhteşem kareler" ifadeleriyle sergiyi okurlarına tavsiye etti.
 
Açıklamada, İngiltere'nin Art Forum, Creative Boom, All in London,  Fabuk Magazine, Art Rabbit gibi önemli sanat mecralarında da yer alan sergiye  basın ve sanat dünyasının ilgisinin artarak devam ettiği belirtildi.
 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Doğuş Grubu'nun  kurucusu olduğu Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi iş  birliğiyle gerçekleştirilen serginin ana sponsorluğunu Halkbank ile Ziraat  Bankası, basın sponsorluğunu Sabah ile Daily Sabah gazeteleri, resmi hava yolunu  ise Türk Hava Yolları üstlendi.
 
Bu ay Londra Saatchi Galeri'de sergilenen eserler, mayısta Paris Polka  Galeri, haziranda, Kyoto Tofukuji Tapınağı, eylülde New York Smitshsonian Ulusal  Amerikan Yerli Müzesi, Ocak 2020'de Roma Trastevere Müzesi, Nisan 2020'de  Mogadişu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiği'nde sanatseverlerle buluşacak.
 
"En iyi 10 etkinlik arasında gösterildi"
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun , Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: 
Cumhurbaşkanlığımızca 23 Nisan’da Saatchi Galeri’de açılan Ara Güler Sergisi 5 Mayıs’a kadar açık. Sergimiz, Conde Nast Traveller tarafından Londra’da haftasonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi 
 

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