Türkdoğan’dan tiyatroya davet

TÜRKİYE'NİN birçok yerinde Ülkü Ocakları Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen Vatan Yahut Silistre oyunu, 6 Eylül'de Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyicileri ile buluşacak. Namık Kemal’in yazdığı Vatan Yahut Silistre oyunu ile ilgili dün MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ı ziyaret eden Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Mustafa Demirağ, MHP’lileri etkinliğe davet etti. Türkdoğan ise yaptığı açıklamada, “Bizleri yetiştiren Alanya Ülkü Ocakları’nın kıymetli başkanı Muhammed Mustafa Demirağ bizleri ziyaret ederek, tertipledikleri tiyatro gösterisinin davetiyesini takdim ettiler. 6 Eylül Cuma akşamı saat 19.30’da tüm dava arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı Alanya Kültür Merkezi’nde sahnelenecek etkinliğe bekliyoruz” dedi.