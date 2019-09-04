banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Türkdoğan’dan tiyatroya davet

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın himayesinde olan Alanya Ülkü Ocakları tiyatro ekibi, Namık Kemal’in yazdığı “Vatan Yahut Silistre” oyununu sahnelemek için Alanya'ya geliyor.

KÜLTÜR-SANAT 04.09.2019, 21:56
Türkdoğan’dan tiyatroya davet
banner404

 

TÜRKİYE'NİN birçok yerinde Ülkü Ocakları Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen Vatan Yahut Silistre oyunu, 6 Eylül'de Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyicileri ile buluşacak. Namık Kemal’in yazdığı Vatan Yahut Silistre oyunu ile ilgili dün MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ı ziyaret eden Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Mustafa Demirağ, MHP’lileri etkinliğe davet etti. Türkdoğan ise yaptığı açıklamada, “Bizleri yetiştiren Alanya Ülkü Ocakları’nın kıymetli başkanı Muhammed Mustafa Demirağ bizleri ziyaret ederek, tertipledikleri tiyatro gösterisinin davetiyesini takdim ettiler. 6 Eylül Cuma akşamı saat 19.30’da tüm dava arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı Alanya Kültür Merkezi’nde sahnelenecek etkinliğe bekliyoruz” dedi.

#Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545