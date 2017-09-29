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Türk siyasetinin önemli isimleri bu sergide!

Türkiye tarihinin önemli siyasetçilerinin, usta karikatüristler tarafından bir zamanlar çizilen ve çokça konuşulan karikatürleri Kadıköy Karikatür Evi’nde sergilenecek

Türk siyasetinin önemli isimleri bu sergide!

Türkiye tarihinin önemli siyasetçilerinin, usta karikatüristler tarafından bir zamanlar çizilen ve çokça konuşulan karikatürleri Kadıköy Karikatür Evi’nde sergilenecek

29 Eylül 2017 Cuma 11:25
Türk siyasetinin önemli isimleri bu sergide!
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KADIKÖY Belediyesi’nin Hasanpaşa'da restore edilerek, Karikatür Evi olan mekan, bu yıl da aynı kapılarını karikatürseverlere ve tüm Kadıköylülere açıyor. Sezon açılışı yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 30 Eylül Cumartesi günü olacak ve iki gün boyunca  Karikatür Günleri ile ziyarete açılacak.

KARİKATÜR SİYASET İLİŞKİSİ BU SERGİDE

Karikatür Günleri'nin ilk etkinliği 30 Eylül Cuma günü saat 16.00'da açılacak olan ‘Siyasetçiler ve Karikatür’ sergisi olacak. ‘Bugün çizilse acaba ne olur?’ sorusunu sorduracak sergide İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Erdal İnönü gibi döneme damgasını vurmuş siyasetçilerin karikatürlerinin sergilenecek.

24 Ekim Salı gününe kadar açık olacak olan sergide; Cemal Nadir Güler, Necmi Rıza, Turhan Selçuk, Nehar Tüblek, Cafer Zorlu, Ali Ulvi, Bedri Koraman, Bülent Düzgit, Semih Balcıoğlu, Oğuz Aral, Gürcan Gürsel, Tan Oral, Zafer Temoçin ve Yusuf Ziya Ortaç gibi usta çizerin 1945 yılından 1997 yılına kadar çizdiği karikatürler görülebilecek.

ANİME VE SİNEMADA BİLİMKURGU

Karikatür Günleri'nin ikinci gününde ise anime ve bilimkurgu severlerin ilgileneceği bir söyleşi yapılacak. Bilimkurgu Kulübü ve mangAnime Türkiye'nin düzenleyeceği ‘Anime ve Sinemada Bilimkurgu: Bir Karşılaştırma’ söyleşisi 1 Ekim Pazar saat 14.00'te Sergi Salonu'nda gerçekleşecek. İsmail Yamanol (Bilimkurgu Kulübü) ve Burak N. Aydın'ın (mangAnime Türkiye) konuşmacı olarak katılacağı söyleşide farklı bilimkurgu temaları ile bunların en iyi işlendiği sinema filmi ve anime örnekleri ele alınacak.

AÇILIŞTA HERKESE AÇIK EĞİTİMLER

Karikatür Günleri'nin iki gününde de herkesin katılabileceği birer saatlik çizim atölyeleri yapılacak. Atölyeler 7-11 ve 8-12 yaş grubuna göre düzenleniyor. 30 Eylül Cumartesi günü 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Sibel Bozkurt'un, 14.00 ila 16.00 saatleri arasında ise Anıl Gürak, Nuhsal Işın ve Ayşe Işın'ın eğitmen olarak katılacağı atölyeler yapılacak. 1 Ekim Pazar günü de 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Kamil Yavuz, 14.00 ila 16.00 saatleri arasında ise Erhan Candan atölyeler düzenleyecek. Feyzi Özşahin ile Robotika atölyesi de 1 Ekim Pazar günü 13.00 ila 15.00 saatlerinde yapılacak. Robotika atölyesi 20'şer dakikadan 3 atölye şeklinde gerçekleşecek. Atölyeler birer saatlik periyotlarda gerçekleştirilecek. Atölyeye katılmak isteyenlerin ders başlamadan 15 dakika önce Karikatür Evi'nde olmaları yeterli.

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Anahtar Kelimeler:
KADIKÖY KARİKATÜR EVİSergi
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