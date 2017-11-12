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Türel’in ABD’ye piyano eğitimine gönderdiği Elif, eyalet birincisi oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in maddi ve manevi desteğiyle Amerika’da piyano eğitimi alan 15 yaşındaki Elif Işıl Karakaş, Teksas Eyalet birincisi oldu

Türel’in ABD’ye piyano eğitimine gönderdiği Elif, eyalet birincisi oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in maddi ve manevi desteğiyle Amerika’da piyano eğitimi alan 15 yaşındaki Elif Işıl Karakaş, Teksas Eyalet birincisi oldu

12 Kasım 2017 Pazar 10:13
Türel’in ABD’ye piyano eğitimine gönderdiği Elif, eyalet birincisi oldu
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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in desteği ile geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde(ABD) düzenlenen Carmen Clavier Klasik piyano yarışmasına katılan Elif Işıl Karakaş, 130 yarışmacı arasında 6’ıncı olarak büyük bir başarı kazanmıştı. Piyano eğitimine ABD’de devam eden Elif Işıl Karakaş, Teksas Eyaleti’ne bağlı Houston kentinde düzenlenen yarışmada eyalet birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Antalyalı genç piyanist, Türkiye ve Antalya’nın gururu oldu.

Türel’e özel teşekkür

Türkiye’nin Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan, Elif Işıl’ı makamında kabul ederek, başarısından dolayı kutladı. Elif Işıl, kendisinin ABD’de eğitim almasını sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in başarısında büyük katkısı olduğunu söyledi ve “Ne kadar teşekkür etsem az” dedi. Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan, yarışmada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiği için ve adını en üste yazdırdığı için Elif Işıl’a teşekkür etti.

Tebrikler Elif

Geleceğin ünlü piyanisti olmaya aday Elif Işıl Karakaş, yaşamını sürdürdüğü Teksas’ta sosyal projelere de katılarak, Antalyalıların göğsünü kabartıyor. Elif Işıl Karakaş Amerika’da yaşayan Türk çocuklarını internet, TV ve alkol gibi madde bağımlıklarından uzat tutmak ve gelişimlerine katkı sağlamak adına bir proje hazırladı. Türk çocuklarına ücretsiz gönüllü piyano dersi veren Elif Işıl Karakaş, ayrıca ABD’nin en büyük çocuk onkoloji hastanesinde yatan çocuklar ve hasta yakınlarına da moral amacıyla konserler veriyor.

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Menderes TürelAntalya Büyükşehir Belediye BaşkanıElif Işıl KarakaşPiyano
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