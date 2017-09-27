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Tuncel Kurtizsiz 4’üncü yıl!

Sinemamızın efsane oyuncularından Tuncel Kurtiz, bundan 4 yıl önce aramızdan ayrıldı

Tuncel Kurtizsiz 4’üncü yıl!

Sinemamızın efsane oyuncularından Tuncel Kurtiz, bundan 4 yıl önce aramızdan ayrıldı

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:16
Tuncel Kurtizsiz 4’üncü yıl!
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TUNCEL Kurtiz, Yeşilçam’ın en başarılı oyuncularından, Yılmaz Güney’in en yakın dostu, Ezel’in ‘Dayı’sı, Emek Sineması’nın vefakar bir seveniydi. 1 Şubat 1936’da Kocaeli’de doğdu.

Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı.

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Tuncel Kurtiz, Emek Sineması’nın yıkımına karşı yapılan protesto gösterilerinde de yer almıştı. (Fotoğraf: Sercan Meriç)

İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. Yılmaz Güney’in senaryosunu kaleme aldığı Sürü filmiyle zirveye çıktı.

1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazandı. 2006’da Hacı, 2007’de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırdı. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakteriyle fenomen oldu.

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Tuncel Kurtiz, Ekim 2011’de 48. Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü almıştı. 27 Eylül 2013’te İstanbul Etiler’deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yuman Kurtiz, 29 Eylül 2013’te Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedildi.

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Tuncel Kurtiz
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