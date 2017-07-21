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Tarihi köşkte tarihi sarnıç

Alanya'da Selçuklular döneminden kalma av köşkünün çatısında, daha önce örneğine rastlanmayan, geniş tuğlalarla suyun akışının sağlandığı su sarnıcı bulundu

Tarihi köşkte tarihi sarnıç

Alanya'da Selçuklular döneminden kalma av köşkünün çatısında, daha önce örneğine rastlanmayan, geniş tuğlalarla suyun akışının sağlandığı su sarnıcı bulundu

21 Temmuz 2017 Cuma 20:33
Tarihi köşkte tarihi sarnıç
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ALANYA Belediyesi, Selçuklular dönemi yapılarından olan ve ayakta kalmayı başarabilen tarihi Sedre Köşkü'nde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Müzesi denetimindeki çalışmalar sonrasında Sedre Çayı'nın kenarında bulunan köşkün turizme ve ilçenin kültürel mirasına kazandırılması hedefleniyor. Yaklaşık 800 yıllık Sedre Köşkü'nün 'Avcılık Müzesi' olarak turizme kazandırılması amaçlanıyor. Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram da restore çalışmalarını yerinde inceledi, belediye ekipleriyle fikir alışverişinde bulundu.
İLK KEZ BURADA GÖRÜLDÜ
Köşkün 90'lı yıllarda korumaya alındığını dile getiren Karabayram, çalışmalar sırasında kendilerini şaşırtacak bulgulara ulaştıklarını söyledi. Karabayram, şöyle dedi: “Yapının çatısında örneğini daha önce görmediğimiz, geniş tuğlalarla suyun akışının sağlandığı su sarnıcı bulundu. Su akışının orijinal olduğu, kazı sonucu ortaya çıktı. Dönem yapısı olarak boy, enlem ve düzlem olarak bu tuğlayı görmek çok zordur. Öyle sağlamlıktaki tuğlalar ve sistem ilk kez ortaya çıktı. Alanya Müze Müdürlüğü yapıyı takip ediyor."
'2018'DE TAMAMLANACAK'
Alanya Belediye Başkan Yardımcı Ali Yenialp ise amaçlarının bu yapıyı düzenleyerek tarihi gelecekle buluşturmak olduğunu söyledi. Buranın Selçuklu döneminde av köşkü olarak kullanıldığını hatırlatan Yenialp, “Düzenlemelerden sonra av köşkü müzesi olarak kullanılacak ve turizme hizmet edecek. Çalışmaları 2018 yılında bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 21.07.2017 20:43
Anahtar Kelimeler:
SelçuklularAlanya
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