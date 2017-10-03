Tanıtımda 'Arkeoloji' dönemi

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, bu çalışmanın son yıllarda özellikle turizmde yaşanan krizle birlikte turizmin çeşitlendirilmesi ve farklı kaynaklar ile yeni cazibe alanları yaratılması konusundaki çalışmaları destekleyecek bir amaç içerdiğini söyledi. Ege, “Antalya’nın sahip olduğu tarihsel ve kültürel mirasa güçlü bir dikkat çekilmekte ve sadece toprak üstündeki arkeolojik buluntular değil denizlerimiz altındaki zenginliklerimizi de bu sayıda unutmadık. Gazipaşa ilçesinde bulunan Selinus’dan, Antalya’nın Unesco Dünya Mirası yolcuğunda olan Kaleiçi’ne oradan sanki bir Mavi Yolculuğa çıkar gibi, Perge, Olympos, Myra, Andriake, Kekova, Patara ve Ksanthos’a kadar en özel antik yerleşimler, kazı başkanlarının kaleminden okuyucuyla buluşuyor. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren kesintisiz 700 yıl Nekropol olarak kullanılmış olan Eski Doğu Garajı bölgesinde tamamlanmış kazı çalışmalarını Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya Doğu Garajı Müzesi projesi ve Likya Bölgesi’nin yeni Andriake Müzesi ve Sinagogu dergiye farklı bir boyut katıyor” dedi. Ege, Antalya’nın tarihsel mirasını ve “Arkeoloji Zengini Kent” özelliğini öne çıkaran dergiyi İngiltere, Japonya, ABD, Fransa, İsveç, Yunanistan, İtalya, Almanya, Danimarka ve Avusturyalı okurlarla buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.