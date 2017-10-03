Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103908
ALTIN
146.095
DOLAR
3.5695
STERLİN
4.7318
EURO
4.1959
04 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
4 Ekim Günlük Burç Yorumu
En sinsi öldüren hastalık: Aort anevrizması
En sinsi öldüren hastalık: Aort...
4 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Tanıtımda 'Arkeoloji' dönemi

Antalya Tanıtım Vakfı’nın (ATAV) desteğiyle Mart ayında Türkçe yayınlanan Aktüel Arkeoloji Dergisi’nin “Bir Yeryüzü Cenneti Antalya” başlıklı özel sayısı İngilizce baskısıyla raflardaki yerini aldı

Tanıtımda 'Arkeoloji' dönemi

Antalya Tanıtım Vakfı’nın (ATAV) desteğiyle Mart ayında Türkçe yayınlanan Aktüel Arkeoloji Dergisi’nin “Bir Yeryüzü Cenneti Antalya” başlıklı özel sayısı İngilizce baskısıyla raflardaki yerini aldı

03 Ekim 2017 Salı 21:32
Tanıtımda 'Arkeoloji' dönemi
banner404

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, bu çalışmanın son yıllarda özellikle turizmde yaşanan krizle birlikte turizmin çeşitlendirilmesi ve farklı kaynaklar ile yeni cazibe alanları yaratılması konusundaki çalışmaları destekleyecek bir amaç içerdiğini söyledi. Ege, “Antalya’nın sahip olduğu tarihsel ve kültürel mirasa güçlü bir dikkat çekilmekte ve sadece toprak üstündeki arkeolojik buluntular değil denizlerimiz altındaki zenginliklerimizi de bu sayıda unutmadık. Gazipaşa ilçesinde bulunan Selinus’dan, Antalya’nın Unesco Dünya Mirası yolcuğunda olan Kaleiçi’ne oradan sanki bir Mavi Yolculuğa çıkar gibi, Perge, Olympos, Myra, Andriake, Kekova, Patara ve Ksanthos’a kadar en özel antik yerleşimler, kazı başkanlarının kaleminden okuyucuyla buluşuyor. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren kesintisiz 700 yıl Nekropol olarak kullanılmış olan Eski Doğu Garajı bölgesinde tamamlanmış kazı çalışmalarını Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya Doğu Garajı Müzesi projesi ve Likya Bölgesi’nin yeni Andriake Müzesi ve Sinagogu dergiye farklı bir boyut katıyor” dedi. Ege, Antalya’nın tarihsel mirasını ve “Arkeoloji Zengini Kent” özelliğini öne çıkaran dergiyi İngiltere, Japonya, ABD, Fransa, İsveç, Yunanistan, İtalya, Almanya, Danimarka ve Avusturyalı okurlarla buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya Tanıtım VakfıoArkeoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık 50 müze ve örenyeri için ihaleye çıkıyor
Bakanlık 50 müze ve örenyeri için ihaleye çıkıyor
'15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi' açıldı
'15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi' açıldı
Antalya'da hız ve aksiyon yarışı nefes kesti
Antalya'da hız ve aksiyon yarışı nefes kesti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim