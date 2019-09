Steve Jobs Iron Man 2 için 'berbat' demiş

APPLE'IN 2011'de ölen kurucusu ve eski CEO'su Steve Jobs'un Iron Man 2'yi izledikten sonra dönemin Disney CEO'su Bob Iger'ı arayıp 'filmin berbat olduğunu' söylediği ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Bob Iger'ın Disney CEO'su olarak yaşadıklarını anlattığı yeni çıkan kitabı 'The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company'den bir alıntı internette popüler oldu.

Buna göre Steve Jobs, Disney CEO'su olan arkadaşı Iger'ı arayarak eleştiride bulunmuş ve Iron Man 2'nin berbat bir film olduğunu söylemiş. Iger, yaşadıklarını "Iron Man 2 vizyona girdiğinde Steve (Jobs) oğluyla filme gitti ve ertesi gün beni arayıp, 'Reed'i dün gece Iron Man 2'yi izlemeye götürdüm. Film berbattı' dedi" şeklinde aktardı.

Iron Man 2'nin geliştirilme sürecinden Disney değil Paramount sorumluydu. Film, Disney'in Marvel'ı 4,24 milyar dolara (yaklaşık 24 milyar TL) satın almasından kısa süre sonra vizyona girmişti.

Yine de Iger kitabında Steve Jobs'ın bu yorumunu haksız bulmadığını, filmin bir başyapıt olmadığının farkında olduğunu belirtti. Iron Man 2 eleştirmenlerden de geçer not almadı ancak film gişede yapımcıların yüzünü güldürdü. Yapım, dünya çapında 623 milyon dolarlık (yaklaşık 3,5 milyar TL) hasılat elde etti.

Iron Man serisinin 2008'de vizyona giren ilk filmi dünya genelinde 585 milyon dolarlık (yaklaşık 3,3 milyar TL) bir gişe gelirine ulaşmıştı. Serinin son filmi Iron Man 3 ise milyar dolarlık hasılat elde etmişti.

Geçen haftalarda kitaptaki bir başka bölüm basına yansımış, Jobs hala yaşıyor olsaydı Disney ve Apple'ın birleşebileceğinden bahsedilmişti. Iger, bu durumu kitabında"İnanıyorum ki eğer Steve hala yaşıyor olsaydı şirketlerimizi birleştirebilirdik. Ya da en azından bu ihtimali ciddi şekilde müzakere edebilirdik" ifadeleriyle anlatmıştı.